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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2020 - 13:12,Son Güncelleme:/

Kramponunu tribüne atan top toplayıcı çocuğu tekmeledi

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Kramponunu tribüne atan top toplayıcı çocuğu tekmeledi

Tunus Ligi'nde Club Sportif de Hammam-Lif - Club Athletique Bizertin arasında oynanan maçta top toplayıcı çocuk, futbolcunun çıkan kramponunu tribüne fırtalınca olanlar oldu.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Bizertin takımından Mohamed Lahbib Yeken'in bir pozisyonda ayağından çıkan kramponunu ararken, top toplayıcı çocuk saha kenarındaki Yeken'in krampanonu alarak tribüne fırlattı.

Bunun üzerine çılgına dönen 25 yaşındaki futbolcu, top toplayıcığı çocuğu tekmeledi. Maçın hakemi Yeken'i bu hareketi üzerine kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Sağlık görevlileri futbolcu tarafından tekmelenen top toplayıcı çocuğu tedavi ederken, çocuğun dizinden yaralandığı görüldü.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kramponunu tribüne atan top toplayıcı çocuğu tekmeledi

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