KRAFTON Inc. ve PUBG Corp. Bağımsız Stüdyo Sistemini Güçlendirmek İçin Birleşiyor

Bu yıl içinde gerçekleşmesi beklenen birleşme, KRAFTON'un dünya çapında birçok ürününe hizmet vermek için iç destek yeteneklerini güçlendirmesine olanak tanıyacak. Buna karşılık, geliştirme stüdyolarının her birine kendi yaratıcı vizyonlarını takip etme özgürlüğü sağlanacak. Bu stüdyolar arasında bir geliştirme ekibi olarak yer alacak olan PUBG, birinci sınıf MMORPG deneyimleri yaratma ilkesini sürdürmek için geliştirme çabalarına tekrardan odaklanan Bluehole ve çeşitli türler ve kullanıcılar için oyun deneyimlerine odaklanan diğer stüdyolar yer alıyor.

KRAFTON CEO’su CH Kim, “Birinci sınıf oyun deneyimleri yaratmak için stüdyomuzun her birinin kendi benzersiz yaratıcı kimliğini oluşturması gerektiğine inanıyoruz,” dedi. “Açıklanan bütünleşme, KRAFTON’un stüdyomuzun her birinin iyi yaptıkları şey olan gelişime, odaklanabilecekleri sürdürülebilir ortamlar yaratmasına izin verecek. Oynanışa öncelik veren bir düşünce tarzıyla, bu sistemin sürdürülebilir büyümeye ve belirli türlerde seçkin ürünler geliştirme yeteneğine yol açacağından eminiz.”

Bu duyurunun ardından ana şirket olarak KRAFTON, kendisi ile bağımsız stüdyoları arasında birliktelik sağlayacak bir iş birliği sistemi kuracak.