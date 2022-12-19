Kostas Antetokounmpo Fenerbahçe Beko'da

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Yunan pivot Kostas Antetokounmpoile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

Yüksek atletizmi ile dikkat çeken 1997 doğumlu Kostas Antetokounmpo, aynı zamanda Dimitris Itoudis’in Yunanistan Milli Takımı’ndan öğrencisi.

Fenerbahçe Beko'dan transferle ilgili yapılan bilgilendirme mesajı şöyle;

Kostas Antetokounmpo kimdir?

20 Kasım 1997 tarihinde Atina’da dünyaya gelen Kostas Antetokounmpo, basketbola Yunanistan’da Filathlitikos formasıyla başladı.

2013 yılında ailesiyle birlikte Amerika'ya giden ve eğitim ile Basketbol yaşantısını burada sürdüren Kostas, 2017-18 sezonunda Dayton Üniversitesi ile 5.2 sayı, 2.9 ribaund, 1.1 blok ortalamaları tutturdu.

2018 yılında NBA Draft’ına katılma kararı alan Kostas, 2. tur 60. sıradan Philadelphia 76ers tarafından seçildi ve ardından Dallas Mavericks’e takaslandı.

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2018-19 sezonunu Dallas Mavericks ile G-League ekiplerinden Texas Legends’da geçiren Kostas, Dallas Mavericks ile 2 NBA maçında forma giyerken, 40 maçta forma giydiği Texas Legends ile 10.6 sayı, 6.1 ribaund, 1.4 blok ortalamaları yakaladı.

2019'un yaz aylarında Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalayan Kostas, 2019-2020’de 4, 2020-21’de 15 NBA maçında boy gösterdi. Antetokounmpo, 2019-20 sezonunda G-League ekiplerinden South Bay Lakers’ta ise 38 maçta 14.1 sayı, 7.9 ribaund, 1.5 asist ve 1.3 blok ortalamaları tutturdu. Kostas Antetokounmpo, Los Angeles Lakers’la birlikte 2020’de NBA şampiyonluğu yaşadı.

2021'in yaz döneminde Avrupa'ya dönme kararı alan ve Fransız temsilcisi Asvel ile anlaşan Antetokounmpo, bu takımla 26 EuroLeague maçında 5.8 sayı, 2.7 ribaund, 0.7 blok ortalamaları yakaladı.

2022 yazında tekrar Amerika’ya dönme kararı alan Kostas Antetokounmpo, Chicago Bulls ile iki yönlü sözleşme imzaladı ve G-League ekiplerinden Windy City Blues forması giydi. Kostas, bu sezon G-League’de çıktığı 12 maçta 11.7 sayı, 6.3 ribaund, 1.6 asist, 1.3 blok ortalamaları yakaladı.

Kostas Antetokounmpo, aynı zamanda baş antrenörümüz Dimitris Itoudis’in Yunanistan Milli Takımı’ndan öğrencisi olarak dikkat çekiyor.

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Yüksek atletizmi ile dikkat çeken Kostas Antetokounmpo, bu sayede çember etrafında çok etkili olabiliyor ve özellikle blok katkısıyla tanınıyor.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Kostas Antetokounmpo’ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.