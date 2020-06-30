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GeriFutbol Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural sahalara dönüyor!
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AA Spor
Haber Giriş: 30.06.2020 - 22:18,Son Güncelleme:

Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural sahalara dönüyor!

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Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural sahalara dönüyor!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktıktan sonra iyileşen teknik direktör Yılmaz Vural, bir yardımcı antrenör ve 3 futbolcunun, perşembe günkü İstanbulspor maçında yer alabileceği bildirildi.

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbulspor maçı öncesinde tüm takıma yapılan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Teknik direktör Yılmaz Vural, bir yardımcı antrenör, futbolcular Avdija Vrsajevic, Burhan Eşer ve Ergin Keleş'in, İstanbulspor maçında takımla birlikte olacağı belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekipte 21 Haziran Pazar günkü Altay maçı öncesi yapılan testlerde, aralarında teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Avdija Vrsajevic, Burhan Eşer ve Ergin Keleş'in de bulunduğu toplam 12 kulüp mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural sahalara dönüyor

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