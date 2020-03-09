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Futbol
Haber Giriş: 09.03.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

Koronavirüse yakalanan futbolcudan iyi haber!

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Koronavirüse yakalanan futbolcudan iyi haber!
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İtalya Serie C'de mücadele eden Pianese'nin U23 takımında forma giyen bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 1 haftalık tedavinin ardından futbolcunun hastalığı tamamen atlattığı açıklandı.

Spor Arena Dış Haber | Juventus U23 takımıyla oynanan maç sonrası yapılan testlerde koronavirüs salgınına yakalandığı açıklanan futbolcu, uygulanan bir haftalık yoğun tedavinin ardından iyileşti

Pianese'den ve bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada futbolcunun tamamen iyileştiği belirtildi. Pianese futbolcusunun hastalığa yakalanmasının ardından Juventus, U23 takımının antrenmanlarını 1 hafta boyunca iptal etmiş ve oyunculara evlerinden çıkmama uyarısında bulunmuştu.

Koronavirüse yakalanan futbolcudan iyi haber

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