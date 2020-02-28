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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 23:22,Son Güncelleme:/

Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan'da maç ertelendi

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Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan'da maç ertelendi
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Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde Ludogorets ile Arda Kardzhali arasında 1 Mart Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla 18 Mart'a ertelendi.

Bulgaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son dönemde virüsün hızla yayıldığı İtalya'nın temsilcilerinden Inter ile UEFA Avrupa Ligi rövanşında hafta içi deplasmanda karşılaşan Ludogoretsli futbolcuların, tedbir amacıyla bir takım testten geçirildiği belirtildi.

Futbolculara yapılan ilk testte Kovid-19'a rastlanılmamasına rağmen gelecek hafta bir takım başka testlerin de yapılacağı ve bunların sonuçları belli
olana kadar Ludogorets'in lig maçına çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Ludogorets'in ligde 1 Mart Pazar günü deplasmanda Arda Kardzhali ile yapacağı karşılaşma, 18 Mart Çarşamba gününe ertelendi.

Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristanda maç ertelendi

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