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GeriFutbol Koronavirüs testi pozitif çıkan boksçunun durumu nasıl? Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 17:21,Son Güncelleme:/

Koronavirüs testi pozitif çıkan boksçunun durumu nasıl? Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç açıkladı

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Koronavirüs testi pozitif çıkan boksçunun durumu nasıl? Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç açıkladı
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Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, koronavirüs testi pozitif çıkan sporcuların son durumu hakkında konuştu.

Eyüp Gözgeç, TRT Spor'a konuşurken Londra dönüşü koronavirüs testi pozitif çıkan sporcumuz hakkında açıklamalarda bulundu.

Gözgeç, ''Koronavirüs testi pozitif çıkan sporcumuzun durumu iyi.'' sözlerini kullandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan boksçunun durumu nasıl Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç açıkladı

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