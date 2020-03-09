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Haber Giriş: 09.03.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Koronavirüs, Indian Wells Tenis Turnuvası'nı da vurdu

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Koronavirüs, Indian Wells Tenis Turnuvası'nı da vurdu
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 9-22 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Indian Wells Turnuvası, korovirüs nedeniyle ertelendi.

 Indian Wells Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden ertelendi.

Grand slam turnuvalarının ardından en yüksek para ödülünün dağıtıldığı tenis etkinliklerinden Indian Wells de virüsün etkilediği spor organizasyonları arasına girdi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvası, artan sağlık endişeleri sebebiyle 9-22 Mart tarihlerinde yapılamayacak.

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