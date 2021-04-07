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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

Koray Günter'e Bundesliga’dan teklif! Verona 3 milyon euro istiyor...

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Koray Günter'e Bundesliga’dan teklif! Verona 3 milyon euro istiyor...

İtalya Serie A’da Hellas Verona forması giyen Koray Günter’e Bundesliga’dan teklif geldi.

Alman kulübü Hertha Berlin, Verona ile 2023 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin transferi için harekete geçti. Verona’nın Günter için belirlediği bonservis bedel ise 3 milyon Euro.

SERIE A’DA 65 MAÇ

Bu sezon Serie A’da 19 maça çıkan tecrübeli stoperin 2018 yılında transfer olduğu Serie A’da toplamda ise 65 maçı bulunuyor. 2018 yılında Genoa’ya transfer olan, 2019 yılında ise Verona’ya kiralık gönderilen Günter için Verona, 2 milyon Euro bonservis bedeli göndererek tecrübeli stoperi kadrosuna kattı. Hertha Berlin’in transfer etmek istediği 26 yaşındaki oyuncu için Verona’nın belirlediği bonservis bedeli ise 3 milyon Euro. Futbol hayatına Avrupa’da devam etmek istediğini söyleyen, Almanya’da da futbol oynamış olması Günter’in Hertha Berlin’e transfer ihtimalini güçlendiriyor.

TÜRKİYE’DE 6 KUPA

Süper Lig’de Galatasaray formasıyla 3.5 sezon mücadele eden Koray Günter sarı kırmızılı takımla 6 kupa kazandı. 2 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan Günter, 2018’de bedelsiz olarak Genoa’ya transfer oldu.    

 

Koray Güntere Bundesliga’dan teklif Verona 3 milyon euro istiyor...

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