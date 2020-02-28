Kopenhag nerenin takımı? Kopenhag takım kadrosu 2020
Kopenhag nerenin takımı sorusu, temsilcimizle eşleşmesinin ardından araştırılan konu olmaya başladı. Kopenhag takım kadrosu ve nerenin takımı sorularının yanı sıra, Kopenhag nerede sorusu da pek çok futbolseverin araştırdığı konu oldu. Peki, Kopenhag nerenin takımı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
FC Kopenhag veya FC København, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir. 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır. Kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura yükselen ilk Danimarka takımıdır.
Başarıları şu şekilde;
- Superliga
- Şampiyon (13): 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2016/17, 2018/19
- İkinci (6): 1994, 2002, 2005, 2012, 2014, 2015
- Üçüncü (2): 1998, 2008
- DBU Pokalen
- Şampiyon (5): 1995, 1997, 2004, 2009, 2012
- İkinci (3): 1998, 2002, 2007
- Danimarka Lig Kupası
- Şampiyon: 1996
- İkinci (2): 2005, 2006
- Danimarka Süper Kupası
- Şampiyon (3): 1995, 2001, 2004
- Ørestad Kupası
- Şampiyon (2): 2000, 2002
- Kings Kupası
- Şampiyon: 1994
- Scandinavian Royal League
- Şampiyon (2): 2005, 2006
- İkinci (1): 2007
KOPENHAG TAKIM KADROSU 2020
|№
|Mevki
|Futbolcu
|1
|KL
|Stephan Andersen
|2
|DF
|Guillermo Varela
|3
|DF
|Pierre Bengtsson
|4
|DF
|Sotirios Papagiannopoulos
|5
|DF
|Andreas Bjelland (2. kaptan)
|6
|OS
|Jens Stage
|7
|OS
|Viktor Fischer (3. kaptan)
|8
|OS
|Nicolaj Thomsen
|9
|FV
|Pieros Sotiriou
|10
|OS
|Zeca (kaptan)
|11
|FV
|Mohamed Daramy
|13
|KL
|Sten Grytebust
|14
|FV
|Dame N'Doye
|№
|Mevki
|Futbolcu
|16
|OS
|Pep Biel
|17
|DF
|Karlo Bartolec
|18
|FV
|Michael Santos
|19
|DF
|Bryan Oviedo
|20
|DF
|Nicolai Boilesen
|21
|KL
|Karl-Johan Johnsson
|23
|FV
|Jonas Wind
|24
|OS
|Robert Mudražija
|25
|DF
|Victor Nelsson
|26
|OS
|Carlo Holse
|27
|DF
|Ragnar Sigurðsson
|31
|KL
|Frederik Ibsen
|33
|OS
|Rasmus Falk
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