MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKopenhag nerenin takımı? Kopenhag takım kadrosu 2020
GeriSpor Kopenhag nerenin takımı? Kopenhag takım kadrosu 2020
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 28.02.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

Kopenhag nerenin takımı? Kopenhag takım kadrosu 2020

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kopenhag nerenin takımı? Kopenhag takım kadrosu 2020
Abone Olgoogle-news

Kopenhag nerenin takımı sorusu, temsilcimizle eşleşmesinin ardından araştırılan konu olmaya başladı. Kopenhag takım kadrosu ve nerenin takımı sorularının yanı sıra, Kopenhag nerede sorusu da pek çok futbolseverin araştırdığı konu oldu. Peki, Kopenhag nerenin takımı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

FC Kopenhag veya FC København, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir. 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır. Kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura yükselen ilk Danimarka takımıdır.

Başarıları şu şekilde;

  • Superliga
    • Şampiyon (13): 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2016/17, 2018/19
    • İkinci (6): 1994, 2002, 2005, 2012, 2014, 2015
    • Üçüncü (2): 1998, 2008
  • DBU Pokalen
    • Şampiyon (5): 1995, 1997, 2004, 2009, 2012
    • İkinci (3): 1998, 2002, 2007
  • Danimarka Lig Kupası
    • Şampiyon: 1996
    • İkinci (2): 2005, 2006
  • Danimarka Süper Kupası
    • Şampiyon (3): 1995, 2001, 2004
  • Ørestad Kupası
    • Şampiyon (2): 2000, 2002
  • Kings Kupası
    • Şampiyon: 1994
  • Scandinavian Royal League
    • Şampiyon (2): 2005, 2006
    • İkinci (1): 2007

KOPENHAG TAKIM KADROSU 2020

MevkiFutbolcu
1KLStephan Andersen
2DFGuillermo Varela
3DFPierre Bengtsson
4DFSotirios Papagiannopoulos
5DFAndreas Bjelland (2. kaptan)
6OSJens Stage
7OSViktor Fischer (3. kaptan)
8OSNicolaj Thomsen
9FVPieros Sotiriou
10OSZeca (kaptan)
11FVMohamed Daramy
13KLSten Grytebust
14FVDame N'Doye
MevkiFutbolcu
16OSPep Biel
17DFKarlo Bartolec
18FVMichael Santos
19DFBryan Oviedo
20DFNicolai Boilesen
21KLKarl-Johan Johnsson
23FVJonas Wind
24OSRobert Mudražija
25DFVictor Nelsson
26OSCarlo Holse
27DFRagnar Sigurðsson
31KLFrederik Ibsen
33OSRasmus Falk
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle