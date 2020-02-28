Kopenhag nerenin takımı? Kopenhag takım kadrosu 2020

FC Kopenhag veya FC København, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir. 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır. Kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura yükselen ilk Danimarka takımıdır.

Başarıları şu şekilde;

Superliga Şampiyon (13): 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2016/17, 2018/19 İkinci (6): 1994, 2002, 2005, 2012, 2014, 2015 Üçüncü (2): 1998, 2008

DBU Pokalen Şampiyon (5): 1995, 1997, 2004, 2009, 2012 İkinci (3): 1998, 2002, 2007

Danimarka Lig Kupası Şampiyon: 1996 İkinci (2): 2005, 2006

Danimarka Süper Kupası Şampiyon (3): 1995, 2001, 2004

Ørestad Kupası Şampiyon (2): 2000, 2002

Kings Kupası Şampiyon: 1994

Scandinavian Royal League Şampiyon (2): 2005, 2006 İkinci (1): 2007



KOPENHAG TAKIM KADROSU 2020

№ Mevki Futbolcu 1 KL Stephan Andersen 2 DF Guillermo Varela 3 DF Pierre Bengtsson 4 DF Sotirios Papagiannopoulos 5 DF Andreas Bjelland ( 2. kaptan) 6 OS Jens Stage 7 OS Viktor Fischer ( 3. kaptan) 8 OS Nicolaj Thomsen 9 FV Pieros Sotiriou 10 OS Zeca ( kaptan) 11 FV Mohamed Daramy 13 KL Sten Grytebust 14 FV Dame N'Doye