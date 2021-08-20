MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKopenhag Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman? Tüm gözler rövanş karşılaşmasında
GeriSpor Kopenhag Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman? Tüm gözler rövanş karşılaşmasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 20.08.2021 - 19:01 | Son Güncelleme:

Kopenhag Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman? Tüm gözler rövanş karşılaşmasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kopenhag Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman? Tüm gözler rövanş karşılaşmasında

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı. Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 22 maç yapıldı. Demir Grup Sivasspor ise evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 yenildi. Peki, Kopenhag Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman?

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur şansını rövanş maçına bıraktı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, rövanş karşılaşmasında rakibini mağlup ederek turu geçmenin hesaplarını yapıyor. İşte, Kopenhag Demir Grup Sivasspor maçı hakkında bilgiler...

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, evinde oynamanın avantajını değerlendiremedi. Sivasspor, 26 Ağustos'taki rövanş maçını kazanarak tur atlamayı hedefliyor.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Moldova temsilcisi Petrocub'ı, Sivas'ta oynanan rövanş karşılaşmasında da aynı skorla geçerek bir üst tura yükselmişti.

Üçüncü eleme turunda ise Gürcistan ekibi Dinamo Batum'un rakibi olan Sivasspor, 5 Ağustos'ta deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibini 2-1 yenerek evine avantajla dönmüş, 12 Ağustos'ta sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasında ise uzatma bölümleri sonunda rakibi ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselme başarısı göstermişti.

Bugüne kadar Avrupa kupalarında 19 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmalardan 7'sini kazandı, 10'unu kaybetti, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlılar, Avrupa arenasında rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 33 gol gördü.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi