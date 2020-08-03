Kopenhag - Başakşehir maçını Daniel Orsato yönetecek

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Çarşamba akşamı 19:55'te Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini gerçekleştirecek.

Davide Massa ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

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