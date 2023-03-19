Konyasporlu Ahmet Oğuz'dan Leo Dubois ve kırmızı kart yorumu

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Konyasporlu futbolcu Ahmet Oğuz, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçında Leo Dubois'a yaptığı faul ve 2. golden sonra Muslera ile Sehic arasındaki gerginlik hakkında açıklamalar yaptı.

Beyaz TV'ye konuşan Ahmet Oğuz şunları söyledi:

"Maçtan sonra sıcağı sıcağına pozisyonu izlemeden bir açıklama yaptım. 'Böyle her pozisyona kırmızı kart verilse futbol oynanmaz' diye ama pozisyonu izledikten sonra insanlara hak vermiyor değilim. İzledikten sonra ben de üzüldüm. Yani kırmızı kart olabilirmiş. Maçın sıcaklığıyla sahada reaksiyonlar olabiliyor. Sarı karta bile itiraz etmişim. Kırmızı da olabilirmiş, verse bir şey diyemezmişim. Pozisyonu izlemeden yaptığım yorum yanlış olmuş. İzledikten sonra insanlara hak verdim. Dubois kardeşimizden de özür diliyorum. İstemsizce de olsa futbola aykırı bir hareket yaptım. İnsanlar kusura bakmasın."

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"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM YANINA GİDİP ÖZÜR DİLEMEMEK"

"En büyük pişmanlığım pozisyon bittikten sonra Dubois'nin yanına gidip özür dilememem. Bu daha sonra bana dert oldu. Kendisinden özür dilerim. İşallah kısa zamajnda sağlığına kavuşur."

SEHIC - MUSLERA GERGİNLİĞİ...

"Maçtan sonra Sehic ile konuştum. Deplasmandaki ilk maçta yeni doğmuş çocuğuma sosyal medyadan küfürler edildi, binlerce mesaj aldım, aileme küfür ettiler. Sinirliyim bu konuda' dedi. Bir profesyonel futbolcunun sevincini öyle yapmaması gerekiyor ama kundaktaki çocuğa küfür etmişler ve bu çok dokunmuş büyük ihtimalle."

"MUSLERA DA HATALI AMA SEHIC DAHA HATALI"

"Sehic'in golden sonra yaptığı hareketi de, Muslera'nın yaptığı hareketi de doğru bulmuyorum. Muslera 'Zaten golü atmışsınız, böyle bir şeye gerek var mı?' gibisinden tepki gösterdi. Bence bu tepki de yanlış ama Sehic'in hatası biraz daha fazla."

"GALATASARAY'I ÖNDE GÖRÜYORUM"

"Maçtan önce takım içinde farklı bir atmosfer vardı. Herkes farklı bir şeyler olacağının farkındaydı, bir inanç vardı ve kazandık. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı önde görüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin lehine dönen bir yol oldu. İki eksik maçlarını kazanırlarsa neler olur bilemiyorum ama ben Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum."