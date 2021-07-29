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Futbol
Haber Giriş: 29.07.2021 - 20:39 | Son Güncelleme:

Konyaspor'dan orta sahaya takviye! Resmi sözleşme...

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Konyaspor'dan orta sahaya takviye! Resmi sözleşme...

İttifak Holding Konyaspor, Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, merkez orta saha ve sol kanatta oynayabilen Endri Çekiçi ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 24 yaşındaki oyuncunun yanı sıra yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı.

Çekiçi, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.

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