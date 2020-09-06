MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKonyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
GeriFutbol Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı antrenman maçıyla devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'tan bu yana Kayacık Tesisleri'nde antrenmanlarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, bugünü antrenman maçıyla değerlendirdi.

Altyapıdan oyuncuların katıldığı antrenman maçı, beyaz takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İttifak Holding Konyaspor, çalışmalarına 8 Eylül Salı günü Kayacık Tesisleri'nde devam edecek.

Konyasporda yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle