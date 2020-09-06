Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'tan bu yana Kayacık Tesisleri'nde antrenmanlarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, bugünü antrenman maçıyla değerlendirdi.

Altyapıdan oyuncuların katıldığı antrenman maçı, beyaz takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İttifak Holding Konyaspor, çalışmalarına 8 Eylül Salı günü Kayacık Tesisleri'nde devam edecek.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!