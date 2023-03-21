Konyaspor'da Endri Çekici tehlikesi! 1 maç daha 11 oynamazsa serbest kalıyor...

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Süper Lig'de uzun süren mağlubiyet serisine Galatasaray karşısında son veren Konyaspor'da Endri Çekici'nin sözleşmesiyle ilgili detay ortaya çıktı.

MADDE DEVREYE GİRECEK, SERBEST KALACAK

Bu sezon 15 maça çıkan Çekici, 1 maç daha ilk 11'de forma giymezse sözleşmesi gereği serbest kalıyor. 2+1 yıllık kontratında '25 maç ilk 11'de yer almazsa serbest kalır' ibaresi bulunan Arnavut yıldız, sıradaki Ümraniyespor maçında ilk 11'de yer almazsa söz konusu madde devreye girecek.

Konyaspor'da geçen sezon 6 gol ve 3 asistlik performansıyla takımın öne çıkan ismi olan Çekici, 25 kez ilk 11'de görev almıştı. Çekici bu sezon iki gole imza atarken 15 kez ilk 11'de forma şansı buldu.

26 yaşındaki Arnavut orta sahanın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 4 milyon euro... Endri Çekici, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a gitmesiyle takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu olarak göze çarpıyor.

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