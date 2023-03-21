Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Konyaspor'da Endri Çekici tehlikesi! 1 maç daha 11 oynamazsa serbest kalıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Endri Çekici#Konyaspor Sözleşme
Konyasporda Endri Çekici tehlikesi 1 maç daha 11 oynamazsa serbest kalıyor...
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 15:03

Konyaspor'un yıldız isimlerden Endri Çekici'nin sözleşmesiyle ilgili gerçek ortaya çıktı. 26 yaşındaki Arnavut oyuncu, bir sonraki Ümraniyespor maçında ilk 11'de yer almazsa serbest kalıyor. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Süper Lig'de uzun süren mağlubiyet serisine Galatasaray karşısında son veren Konyaspor'da Endri Çekici'nin sözleşmesiyle ilgili detay ortaya çıktı.

MADDE DEVREYE GİRECEK, SERBEST KALACAK

Bu sezon 15 maça çıkan Çekici, 1 maç daha ilk 11'de forma giymezse sözleşmesi gereği serbest kalıyor. 2+1 yıllık kontratında '25 maç ilk 11'de yer almazsa serbest kalır' ibaresi bulunan Arnavut yıldız, sıradaki Ümraniyespor maçında ilk 11'de yer almazsa söz konusu madde devreye girecek.

Konyaspor'da geçen sezon 6 gol ve 3 asistlik performansıyla takımın öne çıkan ismi olan Çekici, 25 kez ilk 11'de görev almıştı. Çekici bu sezon iki gole imza atarken 15 kez ilk 11'de forma şansı buldu.

26 yaşındaki Arnavut orta sahanın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 4 milyon euro... Endri Çekici, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a gitmesiyle takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu olarak göze çarpıyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Endri Çekici#Konyaspor Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir