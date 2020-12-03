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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Taktik çalışma...

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Konyaspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Taktik çalışma...
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic ise takımdan ayrı çalıştı.

 

Konyasporda BB Erzurumspor hazırlıkları Taktik çalışma...

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