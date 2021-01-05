Konyaspor'da 8, Galatasaray'da 7 eksik! Maçın iddaa'da öne çıkan tahmini...

Bu bir ilandır

KONYASPOR

- Son 5 lig maçında kalesini gole kapatamayan ve bu 5 maçtan sadece 4 puan çıkartabilen Konyaspor'da tam 8 eksik var!

- Ömer Ali Şahiner, Farouk Miya, Alper Uludağ, Adil Demirbağ, Marin Anicic, Volkan Fındıklı, Paolo Hurtado ve Samuel Edouk sakatlıkları sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

- TD İsmail Kartal'ın bu eksikler sonrası savunma merkezinde "Ahmet Çalık & Abdülkerim Bardakçı" ikilisiyle maça başlaması bekleniyor.

- Takımın gol umudu Artem Kravets olacak, Kravets'e desteği "Shengelia, Daci & Cikalleshi" üçlüsü verecek.

GALATASARAY

- Göztepe sonrası Trabzonspor'u da yenip 2020 yılını zirvede tamamlayan Galatasaray, Antalyaspor karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

- Koronavirüse yakalandıktan sonra bir türlü istenilen fizik seviyesine ulaşamayan Ryan Babel, uzun bir aradan sonra takıma dönerken; cezalı olmasına rağmen kaptan Arda Turan, deplasman kafilesinde arkadaşlarıyla birlikte seyahat etti.

- Cezalı Emre Kılınç ve Marcao'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Fernando Muslera ve hastanede tedavi altında olan Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer almadı.

- TD Fatih Terim'in sarı kart cezası sona eren Taylan Antalyalı'ya yine orta sahada görev vermesi, onun yokluğunda ön libero oynayan Ryan Donk'un da Marcao'nun cezası sonrası yeniden stopere geçmesi bekleniyor.

- Hücum merkezinde, son dakika değişikliği yaşanmazsa, bir kez daha Oğulcan Çağlayan izleyeceğiz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor'un son 3 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında tamamlandı.

- Konyaspor, Galatasaray'ı 27 maçtır yenemiyor! (7 beraberlik - 20 mağlubiyet)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%47'lik kesim son 5 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı ekibe güveniyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Galatasaray'ın tecrübeli ismi Ryan Babel'in Ajax formasıyla attığı en güzel goller...