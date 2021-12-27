Konyaspor'da 10 gol katkısı veren isim kadroda yok! Beşiktaş'ta 6 eksik, galibiyetlerine iddaa'da...

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KONYASPOR

İç sahada fırtına gibi esen, son 3 maçta fire vermeyen, son 9 maçta sadece 1 kez kaybeden Konyaspor'da, bu sezon çıktığı 18 lig maçında 10 gol katkısı (4 gol - 6 asist) veren Serdar Gürler cezalı!

Serdar dışında Ahmet Çalık cezası, Oğulcan Ülgün de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

TD İlhan Palut'un stoperde "Abdülkerim Bardakcı & Adil Demirbağ" ikilisiyle maça başlayacak. Hücum kanatlarında Zymer Bytyqi ile Konrad Michalak'ı kullanacak.

4 maçtır suskun olan Sokol cikalleshi gole en yakın isim olarak konumlanacak, arkasında desteği Amar Rahmanovic verecek.

"10 numara" değil merkez orta saha oynadığı Hatayspor maçını 2 golle noktalayan Paul-Jose Mpoku'nun, Beşiktaş karşısında da Amir Hadziahmetovic'le birlikte orta alanda görev yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ

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Sergen Yalçın sonrası yola Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş, Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplamayı başardı.

Siyah-beyazlı ekibin Konya kafilesinde Valentin Rosier cezası; Mert Günok, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Necip Uysal ve Gökhan Töre sakatlığı sebebiyle yer almadı. Eksik sayısı 6!

Rosier, Göztepe maçında oyundan atılınca sağ beke Umut Meraş geçmişti. Konyaspor karşısında ilk 11'de ya Umut göreceğiz ya da Atiba Hutchinson...

Diğer bölgelerde ise son maçlardaki isimlerde pek bir değişiklik olmayacaktır.

Stoper ikilisi yine "Domagoj Vida & Serdar Saatçı" olur. Sol bekte Rıdvan Yılmaz görev yapar, önünde Cyle Larin oynar.

Ters kanatta Rachid Ghezzal forma giyer, en ileride de Michy Batshuayi...

Orta alanda Miralem Pjanic'i "6 numara", Josef de Souza'yı "8 numara" rolünde izleriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor bu sezon iç sahada oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi! (9 maç - 6G 3B)

- Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

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%24'lük kesim kritik eksikleri olan Konyaspor karşısında siyah-beyazlı ekipten 3 puan bekliyor...

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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın siyah-beyazlı ekipteki ilk günlerini hatırlayalım...