Konyaspor'da 10 gol katkısı veren isim kadroda yok! Beşiktaş'ta 6 eksik, galibiyetlerine iddaa'da...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Fenerbahçe derken Galatasaraydan Farioli bombası Teklif yapıldı...Fenerbahçe derken Galatasaray'dan Farioli bombası! Teklif yapıldı...#Galatasaray
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazıSokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı#Sokak Hayvanları
Öğrencisini döven öğretmen için yeni iddialar: Sen bir çöpsün diyerek...Öğrencisini döven öğretmen için yeni iddialar: 'Sen bir çöpsün' diyerek...#Aksaray
CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyorCHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyor?#Millet İttifakı
Altın fiyatlarına Noel tatili etkisi İşte son durumAltın fiyatlarına Noel tatili etkisi! İşte son durum#Altın
‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu#DEAŞ
Kripto paralarda dev kazanç Yüzde 450 yükseldi... İşte önemli verilerKripto paralarda dev kazanç! Yüzde 450 yükseldi... İşte önemli veriler#Kripto Para
Fenerbahçe bunu acilen çözmeli Maçı yalnızca 10 dakika izleyen biri..."Fenerbahçe bunu acilen çözmeli! Maçı yalnızca 10 dakika izleyen biri..."#Fenerbahçe
Aşısızlar için sonuç kâbustan farksız... İşte aşının faydasının en net kanıtıAşısızlar için sonuç kâbustan farksız... İşte aşının faydasının en net kanıtı#Kovid Aşısı
Talibandan kadınlara bir yasak dahaTaliban'dan kadınlara bir yasak daha!#Taliban
Sevgilisi istedi evini değiştirdiSevgilisi istedi evini değiştirdi!#Eda Ece
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Konyaspor'da 10 gol katkısı veren isim kadroda yok! Beşiktaş'ta 6 eksik, galibiyetlerine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Konyaspor Beşiktaş
Konyasporda 10 gol katkısı veren isim kadroda yok Beşiktaşta 6 eksik, galibiyetlerine iddaada...

Son haftaların formda ve evinde yenilgisiz takımı Konyaspor, Önder Karaveli ile çıkışa geçen Beşiktaş'la kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

KONYASPOR

İç sahada fırtına gibi esen, son 3 maçta fire vermeyen, son 9 maçta sadece 1 kez kaybeden Konyaspor'da, bu sezon çıktığı 18 lig maçında 10 gol katkısı (4 gol - 6 asist) veren Serdar Gürler cezalı!

Serdar dışında Ahmet Çalık cezası, Oğulcan Ülgün de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

TD İlhan Palut'un stoperde "Abdülkerim Bardakcı & Adil Demirbağ" ikilisiyle maça başlayacak. Hücum kanatlarında Zymer Bytyqi ile Konrad Michalak'ı kullanacak.

4 maçtır suskun olan Sokol cikalleshi gole en yakın isim olarak konumlanacak, arkasında desteği Amar Rahmanovic verecek.

"10 numara" değil merkez orta saha oynadığı Hatayspor maçını 2 golle noktalayan Paul-Jose Mpoku'nun, Beşiktaş karşısında da Amir Hadziahmetovic'le birlikte orta alanda görev yapması bekleniyor. 

BEŞİKTAŞ

Haberin Devamı

Sergen Yalçın sonrası yola Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş, Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplamayı başardı.

Siyah-beyazlı ekibin Konya kafilesinde Valentin Rosier cezası; Mert Günok, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Necip Uysal ve Gökhan Töre sakatlığı sebebiyle yer almadı. Eksik sayısı 6!

Rosier, Göztepe maçında oyundan atılınca sağ beke Umut Meraş geçmişti. Konyaspor karşısında ilk 11'de ya Umut göreceğiz ya da Atiba Hutchinson...

Diğer bölgelerde ise son maçlardaki isimlerde pek bir değişiklik olmayacaktır.

Stoper ikilisi yine "Domagoj Vida & Serdar Saatçı" olur. Sol bekte Rıdvan Yılmaz görev yapar, önünde Cyle Larin oynar.

Ters kanatta Rachid Ghezzal forma giyer, en ileride de Michy Batshuayi... 

Orta alanda Miralem Pjanic'i "6 numara", Josef de Souza'yı "8 numara" rolünde izleriz.

Konyasporda 10 gol katkısı veren isim kadroda yok Beşiktaşta 6 eksik, galibiyetlerine iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor bu sezon iç sahada oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi! (9 maç - 6G 3B)

- Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Konyaspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Haberin Devamı

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,47 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,55'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,61 iken Misli.com'da 1,70!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%24'lük kesim kritik eksikleri olan Konyaspor karşısında siyah-beyazlı ekipten 3 puan bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Haberin Devamı

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Konyasporda 10 gol katkısı veren isim kadroda yok Beşiktaşta 6 eksik, galibiyetlerine iddaada...

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın siyah-beyazlı ekipteki ilk günlerini hatırlayalım...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Konyaspor Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk