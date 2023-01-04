Canlı anlatım | Konyaspor - Sivasspor maçı

Haberin Devamı

Konyaspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor, tek mağlubiyetini geçen sezonun açılış haftasında iç sahada aldı.

Maçta ilk devre oynanıyor

Konyaspor 0-0 Sivasspor

İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Amilton, Muhammet, Mame Diouf

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Ulvestad, Hakan, N'Jie, Gradel, Angielski

Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta da gol yiyen ve 13 puan kaybeden Konyaspor, sezonun ilk sekiz haftasında yedi gole kapama yapmış ve 17 puan toplamıştı. Süper Lig'de oynadığı son altı maçın birini kazanabilen Sivasspor, tek galibiyetini son dış saha karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek aldı. Yiğidolar, bu sezon henüz üst üste iki deplasman maçından galibiyet ya da puan çıkaramadı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Bu sezon ilk golü yediği 11 Süper Lig maçının hiçbirini kazanamayan Sivasspor, deplasmanda açılış golünü kalesinde gördüğü beş karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Bu süreçte 1-0'ı bulduğu yedi maçta yenilgi almayan Konyaspor ise son karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Konyaspor, Süper Lig'deki son üç golünü de penaltıdan atarken, bu gollerin ikisi son karşılaşmada Amir Hadziahmetovic'ten geldi. Ligde üst üste dört golünü bu şekilde kaydeden son takım olan Elazığıspor, dördüncü penaltı golünü Konyaspor filelerine göndermişti. Süper Lig'de görev yaptığı son maçta iki gol atan Amir Hadziahmetovic, daha önceki 51 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı. Konyaspor'a rakip olduğu üç Süper Lig maçında hiçbir golde pay sahibi olamayan Max Gradel'in, Sivasspor formasıyla 4+ kez karşılaşıp gol katkısı sağlayamadığı sadece iki takım bulunuyor: Trabzonspor & Çaykur Rizespor. Konyaspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'un başında üst üste üç dış saha karşılaşmasında mağlup ettiği iki takım bulunuyor: Ankaragücü & Fenerbahçe.

Haberin Devamı

KONYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Sivasspor maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.