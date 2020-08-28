Konyaspor Samuel Eduok transferini açıkladı
Konyaspor, Hajduk Split’ten Samuel Eduok ile 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.
Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:
İttifak Holding Konyaspor’umuz yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Hırvatistan HNL Takımlarından Hajduk Split’te forma giyen Samuel Eduok’u 1 sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Samuel Eduok katıldı.
26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve BB Erzurumspor kulüplerinde forma giydi. Geçtiğimiz sezon Hajduk Split’te 31 maçta forma giyen Samuel Eduok 11 gol 3 asistle oynadı.
Eduok, İttifak Holding Konyaspor’umuzda 70 numaralı formayı giyecek.
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