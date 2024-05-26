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Konyaspor küme düştü mü? Konyaspor mu Ankaragücü mü Hatayspor mu küme düştü? İşte cevabı

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#KONYASPOR#Küme#Lig
Konyaspor küme düştü mü Konyaspor mu Ankaragücü mü Hatayspor mu küme düştü İşte cevabı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 21:12

Konyaspor bugün sahasında Galatasaray'ı konuk etti.. Şampiyonluk düğümünü çözen karşılaşma sonrasında gözler Ankaragücü - Trabzonspor ve Hatayspor Rizespor maçlarının skoruna çevrildi. Peki, Konyaspor küme düştü mü mi? Konyaspor mu Ankaragücü mü Hatayspor mu küme düştü? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

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Konyaspor Süper Lig 38. haftada Konyaspor sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray karşılaşmayı 3 - 1 önde tamamladı. Konyaspor'un küme düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Peki, Konyaspor küme düştü mü? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

KONYASPOR KÜME DÜŞECEK Mİ?

Hatayspor Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrıldı. Ankaragücü ise Trabzonspor karşısında 4 - 2 Mağlup oldu. Bu durumda Konyaspor Hatayspor'la birlikte ligde kalmayı garantilerken Ankragücü küme düştü.

 

 

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#KONYASPOR#Küme#Lig

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