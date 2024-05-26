Konyaspor küme düştü mü? Konyaspor mu Ankaragücü mü Hatayspor mu küme düştü? İşte cevabı

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Konyaspor Süper Lig 38. haftada Konyaspor sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray karşılaşmayı 3 - 1 önde tamamladı. Konyaspor'un küme düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Peki, Konyaspor küme düştü mü? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

KONYASPOR KÜME DÜŞECEK Mİ?

Hatayspor Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrıldı. Ankaragücü ise Trabzonspor karşısında 4 - 2 Mağlup oldu. Bu durumda Konyaspor Hatayspor'la birlikte ligde kalmayı garantilerken Ankragücü küme düştü.