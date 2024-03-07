Konyaspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı! Kavga iddiaları sonrası Fahrudin Omerovic'ten açıklama...

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.



Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre’ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

SADECE 3 MAÇTA OYNADI

Gökhan Töre; bu sezon Adana Demirspor, Pendikspor ve Hatayspor maçlarında toplam 45 dakika süre bulabildi.

Uzun süren bir sakatlık yaşayan Töre, son maçlarda da kadroda yer bulamıyordu.

TEŞEKKÜRLER GÖKHAN TÖRE!



Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.



Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre’ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/IuDgnD8HX4 — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) March 7, 2024

Haberin Devamı

"GÖKHAN TÖRE İLE İSTEMEDİĞİMİZ BİR OLAY OLDU"



Gökhan Töre ile Guilherme'nin idmanda kavga ettiği ve ardından Gökhan Töre'nin takımdan ayrıldığına yönelik iddialar hakkında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Gökhan Töre ile istemediğimiz bir olay oldu. Bizim aramızdaki bir durum. Sonuçta her takımda, kulüpte olduğu gibi bazen istemediğimiz olaylar yaşanabilir. Gökhan Töre kendisi de bu olaydan sonra mutsuzluğunu ve ayrılmak istediğini ifade etti. Bir şekilde de onun kararıydı. Yoksa benim ne Gökhan ile ne de başka bir oyuncu ile problemim zaten olmadı" ifadelerini kullandı.