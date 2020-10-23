Konyaspor, Gaziantep FK maçına hazır!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 top kapma ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

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