Konyaspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Daniel Schlager kimdir?

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, VAR hakemi olarak görev alacak isim Alman hakem Daniel Schlager olacak. Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, orta hakem Bahattin Şimşek yönetiminde bu akşam saat 20.00'de başlayacak. İşte hakem Daniel Schlager hakkında bilgiler...

Daniel Schlager 8 Aralık 1989’da dünyaya gelen Alman futbol hakemidir. 2018/19 sezonu için Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından Bundesliga için hakem olarak atandı. 2022 için DFB, onu FIFA hakem listesine dahil etti.

Schlager, bir bankacılık uzmanı olarak eğitim aldı ve şu anda Gernsbach'taki Sparkasse Rastatt-Gernsbach şubesinde gayrimenkul finansmanı alanında çalışıyor. 2015 yılından beri DFB hakemi olarak görev yapıyor.