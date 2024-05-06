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Konyaspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Daniel Schlager kimdir?

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#Daniel Schlager#Daniel Schlager Kimdir#Konyaspor - Fenerbahçe
Konyaspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Daniel Schlager kimdir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 16:46

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Daniel Schlager olarak belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, VAR hakemi olarak görev alacak isim Alman hakem Daniel Schlager olacak. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı VAR hakemi Daniel Schlager kimdir?

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, VAR hakemi olarak görev alacak isim Alman hakem Daniel Schlager olacak. Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, orta hakem Bahattin Şimşek yönetiminde bu akşam saat 20.00'de başlayacak. İşte hakem Daniel Schlager hakkında bilgiler...

DANİEL SCHLAGER KİMDİR?

Daniel Schlager 8 Aralık 1989’da dünyaya gelen Alman futbol hakemidir. 2018/19 sezonu için Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından Bundesliga için hakem olarak atandı. 2022 için DFB, onu FIFA hakem listesine dahil etti.

Schlager, bir bankacılık uzmanı olarak eğitim aldı ve şu anda Gernsbach'taki Sparkasse Rastatt-Gernsbach şubesinde gayrimenkul finansmanı alanında çalışıyor. 2015 yılından beri DFB hakemi olarak görev yapıyor.  

 

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#Daniel Schlager#Daniel Schlager Kimdir#Konyaspor - Fenerbahçe

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