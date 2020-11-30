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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Konyaspor, BB Erzurumspor hazırlıklarına 7 eksikle başladı!

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Konyaspor, BB Erzurumspor hazırlıklarına 7 eksikle başladı!
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Alanyaspor 1-0 Konyaspor / Maçın özeti ve gol...
Alanyaspor 1-0 Konyaspor / Maçın özeti ve gol...

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Marin Anicic, Volkan Fındıklı, İbrahim Sehic'in yanı sıra Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Musa Çağıran ile Samuel Eduok katılmadı.

 

Konyaspor, BB Erzurumspor hazırlıklarına 7 eksikle başladı

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