Konyaspor 4-4 Kasımpaşa / Maç sonucu ve özeti

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Süper Lig'in 26. haftasında gol sağanağına sahne olan maçta İttifak Holding Konyaspor, son dakikada bulduğu penaltı golüyle Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı.

Konya'da oynanan müsabaka gol düellosuna sahne olurken zirve takibini sürdüren Konyaspor, Kasımpaşa karşısında 1 puanı son dakikada kurtardı.

4-4 sona eren maçta galibiyete çok yaklaşan Kasımpaşa'nın beraberlik golleri 7. dakikada Ouanes, 46. dakikada Hajradinovic, 60. dakikada Umut Bozok ve 90+1. dakikada Awer Mabil'den geldi.

Son dakikada gelen penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrılan ev sahibi Konyaspor'un golleri ise 28. dakikada Amilton, 40. dakikada Amar, 52. dakikada Soner Dikmen ve 90+10'da penaltıdan Çikalleshi'den geldi.

Bu sonuçla Konyaspor, 49 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise 29 puanla 13. sırada yer aldı.

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Maçtan dakikalar



7. dakikada Kasımpaşa’da sağ kanattan yapılan orta savunmadan sekerek ceza sahası sol çizgisine sekti. Burada topu takip eden Umut’un ön direğe yerden çıkardığı pasa Ben Ouannes dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

14. dakikada Konyaspor’da Adil ceza sahasında kalecisine verdiği pas kısa düştü. Pozisyonu takip eden Umut topu kaleye göndermek istedi fakat kaleci Sehic gole engel oldu.

16. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında kale önüne yapılan ortaya Umut dokundu, kaleci Sehic köşeye giden topu son anda çelmeyi başardı.

25. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı kornerde top savunmadan sekti ve bu topa Abdülkerim röveşata denedi. Arka direğe giden topu Adil kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla auta çıktı.

28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ahmed Hassan topu ceza sahası sağ çaprazından savunma arkasına sarkan Amilton’a gönderdi. Bu oyuncunun kaleci Ertuğrul’dan kurtulup boş kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 1-1

40. dakikada Ahmed Hassan’ın sağ kanattan ön direğe yaptığı ortaya Rahmanovic kaleciden önce kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

43. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya gitti.

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46. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouannes’in arka direğe yaptığı ortaya kafayla düzgün bir vuruş yapan Hajradinovic topu filelere yolladı. 2-2

51. dakikada Amilton’un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortayı savunma karşıladı. Penaltı noktasına seken topa gelişine vuran Soner fileleri sarsmayı başardı. 3-2

57. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eren topla birlikte ceza sahasına girdiği sırada kendisine yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.

60. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Umut’un vuruşunu kaleci Sehic kurtardı ancak hakem Ümit Öztürk kaleci Sehic’in kale çizgisi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. Tekrar topun başına geçen Umut bu sefer topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak skorda eşitliği sağladı. 3-3

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70. dakikada Amilton’un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Ertuğrul uzaklaştırdı. Ceza yayında topla buluşan Soner yerden köşeye yolladığı top ağlara gitti ancak Ahmed Hassan’ın şut sırasında aktif bölgede ofsayt pozisyonunda bulunması sebebiyle gol iptal edildi.

78. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hajradinovic’in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.

90+1. dakikada Travnik’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Mabil sağına çekip yaptığı sert vuruşunda takımını öne geçiren golü kaydetti. 3-4

90+7. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Amilton’un şutunda top savunmanın eline çarptı ve hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi kaleci Ertuğrul’u mağlup etmeyi başardı. 4-4