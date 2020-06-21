Konyaspor 2-2 Sivasspor | Maçın özeti...
Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 53'e, Konyaspor ise 27'ye çıkardı.
Konyaspor - Sivasspor: 2-2
GOLLER: 30' Kone 90' Skuletic (Sivasspor) 37' Skubic 44' Milosevic (Konyaspor)
KONYASPOR - SİVASSPOR
İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic
Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Fatih, Erdal, Goiano, Caner, Erdoğan, Yasin, Claudemir, Kone
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