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Haber Giriş: 21.06.2020 - 20:53,Son Güncelleme:

Konyaspor 2-2 Sivasspor | Maçın özeti...

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Konyaspor 2-2 Sivasspor | Maçın özeti...
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Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 53'e, Konyaspor ise 27'ye çıkardı.

Konyaspor - Sivasspor: 2-2

GOLLER: 30' Kone 90' Skuletic (Sivasspor) 37' Skubic 44' Milosevic (Konyaspor)

 Konyaspor 2-2 Sivasspor | Maçın özeti...

KONYASPOR - SİVASSPOR

İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Fatih, Erdal, Goiano, Caner, Erdoğan, Yasin, Claudemir, Kone

 

 

Konyaspor 2-2 Sivasspor | Maçın özeti...

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