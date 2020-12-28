Konyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor / Maçın özeti ve golleri

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 7. dakikada Hadziahmetovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmazken, ikinci devrede toparlanan Çaykur Rizespor, 65'te Tunay Torun'la durumu 1-1 getirdi.

İlerleyen dakikalarda maçtan başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Konyaspor ve Çaykur Rizespor puanını 19 yaptı.

Konyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor



7' Hadziahmetovic / 65' Tunay, 90+5' Yasin Pehlivan (Kırmızı Kart)

MAÇTAN POZİSYONLAR



2. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

10. dakikada ceza sahası için kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Shengelia'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

20. dakikada Samudio'nun sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın vuruşunda, top auta gitti.

31. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fernando'nun sert şutunda, kaleci Sehic soluna gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.

65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın sert şutu kaleci Sehic'ten dönerken, pozisyonu takip eden Tunay Torun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90 3. dakikada Yasin Pehlivan'ın Daci'ye müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Burak Şeker, Yasin Pehlivan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğuz, Jevtovic, Skubic, Shengelia, Hadziahmetovic, Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Baiano, Tunay, Samudio, Fernando, Skoda

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