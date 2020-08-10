MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKöln takımı yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi
GeriFutbol Köln takımı yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 19:36,Son Güncelleme:

Köln takımı yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köln takımı yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi
Abone Olgoogle-news

Bundesliga ekiplerinden Köln, bu sezon giyeceği formalarını tanıttı. Köln, deplasmanda giyeceği kırmızı formalara, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Köln Merkez Camii’nin de silüetine yer verdi.

Köln’ün dünyaca ünlü Dom Katedrali gibi cami silüetinin de formalarda görünmesi, Almanya’daki Türkler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Alman ekibinin Medya ve İletişim Direktörü Tobias Kaufmann konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Köln Kulübü’nün toleranslı ve saygı dolu toplumsal birlikteliği savunduğunu dile getirdi. Tobias Kaufmann, "Nereden geldiğin, neye inandığın, neye sahip olduğun, ne olduğun, nasıl yaşadığın ya da kimi sevdiğin fark etmeksizin Almanya’nın en güzel şehrine hoş geldin" diye konuştu.

Kaufmann ayrıca, takımın her yıl farklı dine mensup birçok taraftarına dini günlerde mesajlar da gönderdiğine değindi. Kaufmann, yaptıkları bu uygulamanın önemli tepkiler aldığını da sözlerine ekledi.

Köln takımı yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle