Almanya'da futbol heyecanı devam ediyor. Alınan kararlar neticesinde bu hafta resmen başlayan Bundesliga, Köln Mainz 05 maçı ile devam edecek. Ligde riskli bir pozisyonda bulunan Mainz 05, Köln karşısında 3 puan alarak bu olumsuz durumu avantaja çevirmeye çalışacak. Peki, Köln Mainz 05 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KÖLN MAİNZ 05 MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 26. Hafta mücadelesinde Köln, Mainz 05'i ağırlayacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.

ALMANYA'DA BUNDESLİGA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ İLE BAŞLADI



Korona virüs pandemisi sonrası dünyadaki tüm futbol ligleri askıya alınmıştı. Kimi ligler mevcut hali ile tescillenirken, bazı liglerin de ilerleyen tarihlerde başlaması planlanıyor. Türkiye'de de liglerin 12 Haziran'da başlaması planlanıyor. Salgın sonrası futbola geri dönen ilk ülke ise Almanya oldu. Bundesliga 26. hafta maçlarıyla seyircisiz olarak bugün tekrar başladı.



Almanya Bundesliga'da bugün başlayan maçlarda korona virüs önlemleri kapsamında; futbolcuların sahaya tükürmesi ve gol sevincinde bir araya gelmesi yasaklandı. Top ara ara silindi. Yedekte bekleyen oyuncular ise sosyal mesafe kurallarına uyarak maske ile oturdu. Sahada görevli tüm personel de maske ile görev başında yer aldı.



Bugün öğleden sonra oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



Fortuna Düsseldorf: 0 - Paderborn: 0

RB Leipzig: 1 - Freiburg: 1

Augsburg: 1 - Wolfsburg: 2

Hoffenheim: 0 - Hertha Berlin: 3

Borussia Dortmund: 4 - Schalke 04: 0