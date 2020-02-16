MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKöln 1-4 Bayern Münih
GeriFutbol Köln 1-4 Bayern Münih
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 21:31,Son Güncelleme:/

Köln 1-4 Bayern Münih

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köln 1-4 Bayern Münih

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln’ü 4-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 22. haftasında Rhein Energie Stadı’nda Köln’e konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski, 5. dakikada Kingsley Coman ve 12. ve 66. dakikalarda Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Köln’ün tek golü 70. dakikada Mark Uth’dan geldi.

Puanını 46’ya çıkaran Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.

Köln 1-4 Bayern Münih

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle