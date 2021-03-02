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eSpor
Haber Giriş: 02.03.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Koei Tecmo, Samurai Warriors 5 çıkış tarihi onaylandı

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Koei Tecmo, Samurai Warriors 5 çıkış tarihi onaylandı

Koei Tecmo Samurai Warriors 5 çıkış tarihi için Temmuz sonu gösterildi.

Hayranlar, Japon oyun firması Koei Tecmo’nun en son Dynasty Warriors spin-off'unda en sevdikleri karakterlerin yeni tasarımlarının ortaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Yayınlanan fragmanla birlikte hayranların heyecanı daha da arttı. Fragmanda görülen semi-cell-shaded sanat stili ise geçmişte oyun serisinde görülmeye alışık olmadığımız bir stili.

Oyunun eski takipçileri ise bu uyarlamanın eski oyunla hangi noktalarda kesişeceğini, ne gibi yenilikler geleceği hakkında meraklı. Hikaye, Oda Nobunaga ve Mitsuhide Akechi isimli iki ana karakter çevresinde gelişiyor. Tecmo ise iki farklı bakış açısından işlenecek bir Sengoku draması vaat ediyor.

Koei Tecmo, Samurai Warriors 5 için çıkış tarihi olarak 27 Temmuz tarihini verdi.

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