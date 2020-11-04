MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKocaelisporlu Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor!
GeriFutbol Kocaelisporlu Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

Kocaelisporlu Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaelisporlu Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor!
Abone Olgoogle-news

Kocaelispor'un genç stoperi Batuhan Yayıkcı, gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor.

Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Ankaragücü'nü kupanın dışına iten Kocaelispor'da stoper oynayan Batuhan Yayıkcı, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Ankaragücü 1-2 Kocaelispor
Ankaragücü 1-2 Kocaelispor

Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra alt liglerde çeşitli takımlarda forma giyen Batuhan, son 2 sezonda takımlarıyla şampiyonluk yaşadı.

Kırşehir Belediyespor forması giydiği dönemde takımın 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkmasında önemli katkı veren Batuhan, bir sonraki sezonda da aynı başarıyı Kocaelispor ile yakalamayı başardı.

Bu sezon 2'nci Lig'de 2 maçta forma giyen sol ayaklı genç stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Kocaelispor'un 24 yaşındaki savunmacıyla şimdiden sözleşme yenilemek istediği öğrenilirken, Batuhan Yayıkcı da önceliğinin Kocaelispor olduğunu söyledi.

Genç yaşına rağmen alt liglerde 2 şampiyonluğu bulunan Batuhan, üst liglerden gelecek teklifleri kulübü ile birlikte değerlendirmek istiyor ancak şu an için sadece Kocaelispor'un başarısına odaklandığını belirtiyor.

Kariyerinde 143 maçta görev alan Batuhan Yayıkcı, bu maçlarda 6 gol atma başarısı da gösterdi.

 

Kocaelisporlu Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle