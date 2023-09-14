Kocaelispor'dan Adrien Silva bombası!

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Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, başarı için yatırımlarına devam ediyor. Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı, kadrosunda Harun Tekin, Emir ORtakaya, Ibrahima Fofana, Joao Amaral, Candeias, Douglas Tanque gibi oyuncuları barındıran Kocaelispor, Adrien Silva'yı da transfer etmek üzere.

Konuyla ilgili Spor Arena'ya konuşan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun; "Adrien Silva'nın transferi konusunda son aşamadayız, ufak pürüzler kaldı. Transfer gerçekleşmezse B planımız var" dedi.

Portekiz Milli Takımı'nda 26 maça çıkan, kariyerinde Sporting, Leicester City, Monaco ve Sampdoria gibi kulüplerin formalarını giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda'da oynamış ve sözleşmesi bitince serbest kalmıştı.

Leicester City'nin 2017'de bonservisine 20 milyon euro ödediği Adrien Silva, milli takımıyla EURO 2016 şampiyonluğu yaşamıştı.

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