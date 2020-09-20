Kocaelispor Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Eski günlerine yeniden dönmek isteyen Kocaelispor, Sarıyer karşısında önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce 32 kez karşılaştığı Sarıyer karşısında 12 kez galibiyet elde eden Kocaelispor, 16 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. En son 2004-2005 sezonunda karşılaşan iki ekip, 15 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, Kocaelispor Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen detaylar
Tam 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor ve Sarıyerspor, lige iyi bir başlangıç yapabilmek adına 3 puan parolası ile sahaya çıkıyor. Teknik direktörler Selahaddin Dinçel ve Ahmet Yıldırım'ın taktik savaşlar vereceği karşılaşma, canlı olarak izlenebilecek. Peki, Kocaelispor Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
KOCAELİSPOR SARIYER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ilk maçında Kocaelispor, Sarıyer'i konuk edecek. 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, Misli.com üzerinden canlı izlenebilecek.
MİSLİ.COM 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI NASIL CANLI İZLENİR?
Misli.com canlı yayınını izlemek için cep telefonlarına uygulamaları kurmak yeterli olacak.
Misli.com uygulamasını cihazınıza yükleyerek 2.Lig ve 3.Lig maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıdaki linklere tıklayarak uygulamayı cihazınıza kurmak ve ardından kullanıcı girişi yapmak olacak.
ANDROİD CİHAZLARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İOS CİHAZLARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle