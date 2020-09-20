Tam 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor ve Sarıyerspor, lige iyi bir başlangıç yapabilmek adına 3 puan parolası ile sahaya çıkıyor. Teknik direktörler Selahaddin Dinçel ve Ahmet Yıldırım'ın taktik savaşlar vereceği karşılaşma, canlı olarak izlenebilecek. Peki, Kocaelispor Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KOCAELİSPOR SARIYER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ilk maçında Kocaelispor, Sarıyer'i konuk edecek. 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, Misli.com üzerinden canlı izlenebilecek.

MİSLİ.COM 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI NASIL CANLI İZLENİR?

Misli.com canlı yayınını izlemek için cep telefonlarına uygulamaları kurmak yeterli olacak.

Misli.com uygulamasını cihazınıza yükleyerek 2.Lig ve 3.Lig maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıdaki linklere tıklayarak uygulamayı cihazınıza kurmak ve ardından kullanıcı girişi yapmak olacak.

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