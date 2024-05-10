Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig Kocaelispor Sakaryaspor canlı izle bilgisi

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TFF 1. Lig’de doğrudan play-off finallerinde yer almak isteyen Sakaryaspor Kocaelispor deplasmanında mücadele edecek. Yeşil sahalarda Mustafa Gürsel yönetimindeki Kocaelispor, Çoşkun Demirbakan yönetimindeki Sakaryaspor karşılaşması taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Sakaryaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Kocaelispor Sakaryaspor maçı oynanacak. Mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek ve yardımcılıklarını Murat Temel ve Anıl Usta yapacak. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.