Kocaelispor: 2 - İstanbulspor: 1

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın kırmızı kart gördüBeşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın kırmızı kart gördü#Beşiktaş
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Hamsik orta sahadan attı, sayılmadı Kural ne diyorHamsik orta sahadan attı, sayılmadı! Kural ne diyor?#Trabzonspor
Altun, Erdoğanın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve ekledi: Devamı yarınAltun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve ekledi: Devamı yarın#Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Koca kapalı ortamları işaret ederek uyardı: Fazlasıyla önem kazandıBakan Koca kapalı ortamları işaret ederek uyardı: 'Fazlasıyla önem kazandı'#Koronavirüs
Trumptan Twitter hamlesi Mahkemeye başvurduTrump'tan Twitter hamlesi! Mahkemeye başvurdu#Trump
Beşiktaş, Sivassporu yenip 2 hafta sonra galip geldiBeşiktaş, Sivasspor'u yenip 2 hafta sonra galip geldi#Süper Lig
Sudan sebep Komşusu tarafından öldüresiye dövüldüSudan sebep! Komşusu tarafından öldüresiye dövüldü#Antalya
Ölüm yıldönümünde çarpıcı makale: Adalet sağlanamadıÖlüm yıldönümünde çarpıcı makale: 'Adalet sağlanamadı'#Cemal Kaşıkçı
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu olduİşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu#İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı
Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı Ara-bul-yok et taktiğiKomandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul-yok et taktiği#Terörle Mücadele
Ümraniyesporun yenilmezlik sırrı Abdullah Avcı detayı...Ümraniyespor'un yenilmezlik sırrı! Abdullah Avcı detayı...
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kocaelispor: 2 - İstanbulspor: 1

#TFF 1. Lig#Kocaelispor#İstanbulspor
Kocaelispor: 2 - İstanbulspor: 1

TFF 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Haberin Devamı

Futbol: TFF 1. Lig - Kocaelispor: 2 - İstanbulspor: 1
Stat: Kocaeli

Hakemler: Özgür Yankaya, Sezgin Çınar, Emrah Ünal
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Mehmet Taş), Ndlovu (Dk. 60 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 46 Omolo), Mandjeck, Pereira (Dk. 79 Tisdell), Benhur Keser (Dk. 90 3 Mevlüt Çelik)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Ferhat Yazgan (Dk. 77 Mertan Caner Öztürk), Ethemi (Dk. 90 2 Berkay Görmez), Erdem Seçgin (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış (Dk. 63 Rroca)
Goller: Dk. 8 ve 54 Ndlovu (Kocaeslispor), Dk. 12 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Dk. 40 Cisse, Dk. 45 Yılmaz Özeren, Dk. 48 Atila Turan, Dk. 90 4 Korcan Çelikay (Kocaelispor) Dk. 37 Ali Yaşar, Dk. 49 Erdem Seçgin, Dk. 75 Rroca

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF 1. Lig#Kocaelispor#İstanbulspor