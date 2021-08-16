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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 23:04 | Son Güncelleme:

Kocaelispor: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3

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Kocaelispor: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig - Kocaelispor: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3
Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diego Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Yılmaz Özeren, Ndlovu (Dk. 58 Bahattin Köse), İrfan Başaran (Dk. 65 İlyas Kubilay Yavuz), Atila Turan, Cisse, Mandjeck, Pereira, Tisdell (Dk. 73 Musa Nizam)
Bereket Sigorta Ümraniyerspor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Bammou (Dk. 89 Kehinde), Onur Ayık (Dk. 70 Serkan Göksu), Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 89 Emre Nefiz), Mrsic (Dk. 70 Camara), Yusuf Emre Gültekin, Glumac, Ercan Coşkun
Goller: Dk. 5 Del Valle, Dk. 59 Ercan Coşkun, Dk. 68 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Atila Turan, Dk. 76 Cisse, Dk. 86 Yılmaz Özeren (Kocaelispor), Dk. 31 Ercan Coşkun, Dk. 86 Bammou, Dk. 88 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Kırmızı kartlar: Dk. 85 Atila Turan (Kocaelispor), Dk. 50 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 85 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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