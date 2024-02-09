Kobe Bryant'ın heykeli dikildi

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Los Angeles Lakers, efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın heykelini dikti. Staples Center'ın önünde bulunan Star Plaza'ya dikilen heykelin açılışı bu gece oynanan Los Angeles Lakers - Denver Nuggets maçı öncesinde düzenlenen törenle yapıldı.

Kobe Bryant'ın 2006 yılında 81 sayı attığı Toronto Raptors maçının sonunda sağ elini havaya kaldırdığı pozdan esinlenilerek yapılan heykel büyük beğeni topladı.

Heykelin altında Kobe Bryant'ın kariyerinden öne çıkan istatistikler ve bir sözü yer aldı.

Törende konuşan eşi Vanessa Bryant; "Bu pozu Kobe kendisi seçti. Eleştirisi olanlar bunu göz önüne alsın." dedi.

NBA'DE GECENİN RAPORU



NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs konuk olduğu Orlando Magic'e 127-111'lik skorla kaybetti. Ligdeki 28. galibiyetini kazanan Orlando'da Franz Wagner 34 sayı, 7 asist, Jalen Suggs da 17 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 42. mağlubiyetini alan San Antonio'da ise Devin Vassell 30 sayı, 5 ribaund ile oynarken, Cedi Osman da 15 dakika parkede kaldı ve 3 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.



Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz da deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'a 129-115'lik skorla yenildi. Ömer Faruk 2 dakika süre aldığı maçı 2 ribaund ile tamamladı.



Stephen Curry'den 42 sayı



Golden State Warriors, Gainbridge Fieldhouse'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 131-109'lık skorla mağlup etti ve 24. galibiyeti elde etti. Golden State'de Stephen Curry 42 sayı, 2 asist, Jonathan Kuminga 18 sayı, 4 asist ve Santos da 13 sayı, 8 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Bu sezonki 24. yenilgisini alan Indiana'da ise Pascal Siakam'ın 16 sayı, 8 ribaund ve Myles Turner'ın da 15 sayı, 7 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Orlando Magic: 127 - San Antonio Spurs: 111

Indiana Pacers: 109 - Golden State Warriors: 131

New York Knicks: 108 - Dallas Mavericks: 122

Brooklyn Nets: 95 - Cleveland Cavaliers: 118

Milwaukee Bucks: 105 - Minnesota Timberwolves: 129

Memphis Grizzlies: 110 - Chicago Bulls: 118

Phoenix Suns: 129 - Utah Jazz: 115

Los Angeles Lakers: 106 - Denver Nuggets: 114

Portland Trail Blazers: 122 - Detroit Pistons: 128