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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Klostermann, RB Leipzig ile 2024'e kadar! Sözleşme yeniledi...

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Klostermann, RB Leipzig ile 2024'e kadar! Sözleşme yeniledi...
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig, savunma oyuncusu Lukas Klostermann'ın sözleşmesini yeniledi.

Leipzig Kulübü, 23 yaşındaki Alman futbolcu Klostermann'ın sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığını duyurdu.

Bochum'un altyapısında yetişen Klostermann, 2014'te Leipzig'e transfer olmuştu.

Almanya Milli Takımı'nda 8 kez görev yapan Klostermann, Leipzig formasıyla şu ana kadar 159 maça çıktı ve 11 gol attı.

 

Klostermann, RB Leipzig ile 2024e kadar Sözleşme yeniledi...

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