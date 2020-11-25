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Spor Arena
Haber Giriş: 25.11.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

Kızılyıldız Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Kızılyıldız Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Anadolu Efes basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Kızılyıldız mts'ye konuk olacak. Peki Kızılyıldız Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kızılyıldız mts ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 6'sında mağlup oldu.

Kızılyıldız Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes'in 696. maçı

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 696. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 695 müsabakada 393 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 448. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 447 mücadelede 236 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.

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