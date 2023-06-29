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Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2023? Ödül ne kadar, açıklandı mı? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı netleşti!

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#Kırkpınar Yağlı Güreşleri#Kırkpınar#Güreş
Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2023 Ödül ne kadar, açıklandı mı 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı netleşti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 17:40

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu sene Temmuz ayında düzenlenecek. Edirne Belediyesi, yarışmanın programını ve verilecek ödülleri paylaştı. Bu yıl 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeşitli etkinlikler de gerçekleşecek. Peki Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2023? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birincilik ödülü ne? İşte program hakkında ayrıntılar...

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Dünyanın en eski Spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu sene 662. kez düzenlenecek. Çeşitli müsabakaların yapılacağı ve başpehlivanın belirleneceği Kırkpınar Yağlı Güreşleri, renkli anlar yaşatacak. İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı...

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Edirne Belediyesi tarafından 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖDÜL NE KADAR?

Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.

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KIRKPINAR GÜREŞLERİ 2023 PROGRAMI

Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat:09.00’da başlayacak.

Güreşler Sarayiçi’nde devam ederken, Kırkpınar’ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. Kırkpınar’ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma Saat:10.00’da Selimiye Meydanında gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra tören Atatürk Anıtı’nda devam edecek.

Kırkpınar’ın açılış programı ise Saat:18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.

9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat:09.00’da başlarken, Ağalık İhalesi Saat:15.00’te, Bayrak Töreni Saat:16.00’da Final Güreşi Saat: 17.30’da, Ödül Töreni ise Saat: 18.30’da gerçekleştirilecek.

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