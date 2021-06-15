Kimse Schick’in o golleri atacağını tahmin edemezdi

Banu YELKOVAN - İskoçya, 1998’den bu yana, tam olarak 8 bin 393 gündür büyük turnuvalardan uzak kalmıştı. Dişlerine göre bir gruba düşmenin mutluluğu içinde, bu aşamanın bir fazlasına geçmeyi umut ederek çıktılar maça. Rakip Çekya’yı 2020’de iki kez yenmenin özgüveni kazanmaya yetmedi. Nitekim kimse Schick’in ne ilk golünü ne de orta sahadan atacağı ikinci golü hesaba katmamıştı. Rakibinin aksine, 1996’dan bu yana kesintisiz olarak Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteren Çekya hem performansını ekonomik kullandı hem de akılcı bir oyun oynadı.

BAYERN YOKSA LEWA DA YOK!

Polonya, Milik ve Piatek’in yokluğunda, takımdan ziyade tamamen Lewandowski’nin performansına bel bağlamışa benziyordu. Elemelerin flaş takımı, hoca değişikliği sonrası Dünya Kupası elemelerinde kötü sonuçlar almıştı. Polonya, eksiklerin yokluğunda hücum repertuvarını zenginleştiremeyince, buna Slovakya’nın dirençli oyunu eklenince ve Krychowiak ikinci yarının başlarında kırmızıyı görünce denge iyice bozuldu ve mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Lewandowski, etrafında Bayern Münih olunca bambaşka bir adam. Ve şurası kesin, bir adama bel bağlamak bu turnuvada kimseyi çok uzağa taşımayacak.

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