Kieran Trippier, Newcastle United'da! Selman'ın ilk hamlesi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kâbus döndü Hem kent merkezinde hem de yüzeyde...Kâbus döndü! Hem kent merkezinde hem de yüzeyde...#Mersin
Ligin ayarlarını bozan takım Konyaspor... İdmana gitmek istemiyorum dedimLigin ayarlarını bozan takım Konyaspor... 'İdmana gitmek istemiyorum' dedim#Konyaspor
Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli miDepremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?#Deprem Uyarı Sistemi
Kazakistanda gerilim artıyor Cumhurbaşkanı Tokayev: Uyarı yapmadan ateş açınKazakistan'da gerilim artıyor! Cumhurbaşkanı Tokayev: Uyarı yapmadan ateş açın#Kazakistan
CHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyorCHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyor#FETÖ
Tedbirler gündemde Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneriTedbirler gündemde! Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneri#Koronavirüs
Yeni ekonomi paketi Mecliste 18 maddelik teklif kimi, nasıl etkileyecekYeni ekonomi paketi Meclis'te! 18 maddelik teklif kimi, nasıl etkileyecek?#Yeni Ekonomi Paketi
Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayımŞevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım#Şevki Yılmaz
Pedikür deyip geçmeyin Parmağı kesildi, bacağını kaybetti...Pedikür deyip geçmeyin! Parmağı kesildi, bacağını kaybetti... #Ayak Bakımı
Ek zamla memurun maaşı artacakEk zamla memurun maaşı artacak#Memur
Pendikte korkutan görüntü Kaynıyor, sürekli çoğalıyorPendik'te korkutan görüntü! 'Kaynıyor, sürekli çoğalıyor'#Istanbul
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Hazırlıklar tamam, savaş şehre iniyor...Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Hazırlıklar tamam, savaş şehre iniyor...#Tayvan
Ebrar Karakurt ile Paolo Egonudan müthiş düello 5 sete giden finalde kupa zaferi...Ebrar Karakurt ile Paolo Egonu'dan müthiş düello! 5 sete giden finalde kupa zaferi...#Ebrar Karakurt
Takipçilerine duyurdu Heyecan yaratan Türkiye paylaşımıTakipçilerine duyurdu! Heyecan yaratan 'Türkiye' paylaşımı#Batman
Ve beklenen oldu... Korona sil baştan Bu 3 semptoma dikkatVe beklenen oldu... Korona sil baştan! Bu 3 semptoma dikkat #Omicron
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kieran Trippier, Newcastle United'da! Selman'ın ilk hamlesi...

#Transfer#Premier Lig#Newcastle United
Kieran Trippier, Newcastle Unitedda Selmanın ilk hamlesi...

Newcastle United, Atletico Madrid'ten İngiliz futbolcu Kieran Trippier'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atletico Madrid'in İngiliz sağ bek oyuncusu Kieran Trippier'ı transfer ettiğini duyurdu.

2.5 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki oyuncu, "Bu harika kulübe katıldığım için çok mutluyum. Madrid'de geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım, ancak Newcastle United'ın ilgisinin farkına vardığımda ve daha önce Eddie Howe ile çalışmış olduğumdan istediğim yerin burası olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

SELMAN'IN İLK HAMLESİ

Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılan Newcastle United, Kieran Tripiier ile ilk hamlesini de yapmış oldu.

Kieran Trippier, Newcastle Unitedda Selmanın ilk hamlesi...

Haberin Devamı

The Athletic, Newcastle United'ın Atletico Madrid'e 12 milyon sterlin bonservis ödendiğini yazdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Premier Lig#Newcastle United

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat