Khabib Nurmagomedov resmen emekli oldu!

Spor Arena Dış Haber- Khabib Nurmagomedov, 24 Ekim'de Justin Gaethje'yi mağlup ettiği mücadelenin ardından kariyerini noktaladığını açıklamıştı. O günden sonra UFC Başkanı Dana White, defalarca Khabib ile görüşerek Rus sporcuyu kararından döndürmeye uğraştı ancak çabaları sonuç vermedi.

UFC Başkanı Dana White, dün akşam yedikleri yemek sonrası Khabib Nurmagomedov'un emekliliğini resmen açıkladı. Böylece Khabib kariyerini 29 galibiyetle ve yenilgisiz tamamlamış oldu.

Daha White paylaşımında; "Khabib resmen emekli oldu. Seni izlemek inanılmazdı. Her şey için teşekkürler. Sırada ne varsa tadını çıkar dostum." sözlerini kullandı.

Khabib ise; "Daha White, sana ve bütün UFC takımına bana kendimi gösterme fırsatı verdiğiniz için teşekkürler. Bana karşı tavrını asla unutmayacağım. Umarım verdiğim bu kararı anlayışla karşılarsınız." yazdı.

BABASININ ÖLÜMÜ SEBEBİYLE BIRAKMIŞTI

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi yendiği dövüşün ardından kariyerini noktaladığını açıkladığı konuşmada; "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babam olmadan buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem." demişti.

Khabib'in babası, geçen yıl koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.