Kevin De Bruyne, Premier Lig tarihine geçti! Fabregas'a bir adım daha yaklaştı...

Haberin Devamı

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'in 35. hafta maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu maç The City Ground Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmaya yıldız futbolcu Kevin De Bruyne, iki golün asistini yaparken maça damgasını vurdu ve rekorlarına bir rekor daha ekledi.

Manchester City formasıyla 9. sezonunu geçiren Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Lig tarihinde en çok kez bir maçta birden fazla asist yapan oyuncu oldu.

FABREGAS'A BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Belçikalı, 18 maçta birden fazla asist yapma başarısı yakaladı. Aynı zamanda Premier Lig kariyerinde ki 110. asistini yaptı ve Cesc Fàbregas'ın ardından lig tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu oldu. Zirvede yaptığı 162 asist ile Ryan Giggs yer alıyor.

Haberin Devamı

Tecrübeli orta saha, bu sezon Manchester City'nin tüm kulvarlarda oynadığı 54 maçın sadece 21'inde forma şansı bulmasına rağmen 2023/24'de Premier Lig oyuncuları arasında yaptığı 15 asist ile en fazla asist yapan oyuncu konumuna yükseldi.

Premier Lig'de sezonun başlamasından kısa bir süre sonra sakatlanarak sahalardan geçici bir süre uzak kalan Belçikalı yıldız, sakatlığından kaynaklı bu sezon sadece 21 maçta formasını sırtına geçirebildi. Bu 21 maçın 15'ine ilk 11'de başlarken 6 gol - 15 asist üretti.

RODRI'Lİ MANCHESTER CITY 70 MAÇTIR KAYBETMİYOR

İspanyol orta saha Rodri, Manchester City formasıyla üst üste 70 maçtıır mağlubiyet yaşamıyor.

Rodri'li Manchester City, en son 2022/23 sezonunun şubat ayı içerisinde oynanan ve Tottenham'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandığı karşılaşmada sahadan boynu bükük ayrılmıştı.

LİGDE 19 MAÇTIR MAĞLUBİYET YAŞAMIYOR

Premier Lig'de son olarak 6 Aralık'ta Aston Villa'ya kaybeden Manchester City o maçtan itibaren 15 galibiyet aldı ve 4 beraberlik elde etti. Manchester ekibi yenilgi yüzü görmedi.

Haberin Devamı