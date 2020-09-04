MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKerim Avcı, Adana Demirspor'da
GeriFutbol Kerim Avcı, Adana Demirspor'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Kerim Avcı, Adana Demirspor'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaştı.

Teknik Direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten mavi şimşekler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Altay'da geçiren orta saha oyuncusu Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaşma imzaladı.

Kerim Avcı, Altay'da 15 maçta görev yaparken 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaptı.

 

Kerim Avcı, Adana Demirsporda

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle