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Kerem Tunçeri Galatasaray'dan istifa etti

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#Kerem Tunçeri#Galatasaray#İstifa Kerem Tunçeri
Kerem Tunçeri Galatasaraydan istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 13:11

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri, görevinden istifa etti.

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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri'nin görevinden istifa ettiği açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir.

Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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#Kerem Tunçeri#Galatasaray#İstifa Kerem Tunçeri

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