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Kerem Kalafat resmen Beşiktaş'a geri döndü

#Beşiktaş#Kerem Kalafat#Uşakspor
Kerem Kalafat resmen Beşiktaşa geri döndü

Uşakspor, Kerem Kalafat'ın Beşiktaş'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

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Uşakspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile bir süredir Kerem Kalafat için süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Kerem Kalafat'ın sözleşmesinde bulunan "Beşiktaş çağırırsa döner" maddesi gereğince ayrıldığı belirtilen açıklamada ayrıca Kalafat'ın kulüpten alacaklarını da bıraktığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada; "Sezon başında Beşiktaş JK’den kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan 'Beşiktaş çağırırsa geri döner' maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır. Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş JK’ye dönen Kerem Kalafat’a, Uşakspor'umuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Kerem Kalafat" ifadelerine yer verildi.

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Kerem Kalafat resmen Beşiktaşa geri döndü

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#Beşiktaş#Kerem Kalafat#Uşakspor

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